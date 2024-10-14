伊高先開紀錄「贏波感覺好正」

昨日「菁英盃」A組激戰，大埔以2比1贏波而回，小組旗開得勝之餘，兼保住今季各項賽事的不敗之身。上半場為「綠戰士」率先打開紀錄的伊高沙托尼，表示自己非常享受勝利的喜悅，盼為這支區隊爭取更佳成績。

「伊高」上半場成功把握對手失誤，為球隊先開紀錄，賽後他甚感高興：「每次幫球隊贏波都好開心，今場我仲入到波，對自己有交代，呢種感覺真係超級正。我覺得球隊今季心態上好積極，一路踢一路搵方法進步，所以我期待攞到比上季更好嘅成績。」

讚年輕隊友夠潛力 下半場雙方作出輪換後戰況激烈，大埔一度被東方扳平，「伊高」認為對手實力強勁，但在教練「堅Sir」指揮下，大埔得以重新掌握局勢，成功踢出部署兼保住３分：「對住東方一啲都唔易踢，佢哋嘅教練團同球員實力水準都相當好，不過我哋知道點樣去應付。『堅Sir』叫我哋多啲放膽去起腳射門，所以下半場我哋都搏盡晒。」「伊高」又認為陣中的年輕隊友充滿潛力：「佢哋嘅實力同底子都唔錯，我相信佢哋遲啲一定會大把發揮空間，幫到球隊喺『菁英盃』出線。」