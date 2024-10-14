食頭胡！大埔A組先袋3分

昨日「賽馬會菁英盃」上演A組兩場賽事，當中於大埔運動場由大埔對東方。結果大埔憑伊高沙托尼及加比爾各建一功，以2比1擊敗對手，全取3分。

大埔派出林志基把關，郭縉諾及韋法頓擔正，李樂謙、伊高沙托尼和馬卡雷拿組成進攻組合；東方則由鍾凱文把關，並起用楊棟棋、李俊霆及柏拔共4位U22球員，馬高斯坐鎮中場支援黃皓雋攻堅。

8分鐘大埔先獲機會，李樂謙禁區頂橫傳馮冠鳴，後者大腳一抽楣頂出界。12分鐘，加比爾後場送前，「伊高」把握對方後衞丹尼爾和門將鍾凱文誤會，輕鬆射入空門，大埔領先1比0。19分鐘，「伊高」接應比迪高橫傳，右路拉弓斜出，大埔半場領先一球。

換邊後僅兩分鐘，柏拔左路傳入禁區，黃皓雋施凌空半倒掛，惟未中目標。54分鐘，梁冠聰禁區內用「私家Cue」建功，東方扳平1比1。踢至82分鐘，「伊高」右路開角球，加比爾禁區內無人看管下頂入，大埔以2比1險勝對手，於A組打響頭炮。

李志堅：唔能夠鬆懈住 賽後大埔主教練李志堅強調雖於分組賽旗開得勝，惟之後絕不能鬆懈：「當然今日係個好開始，但嚟緊分組賽對北區同傑志都唔易應付，加上『菁英盃』今季踢單循環，每場都要把握好。」■圖、文：文嘉靖