巴黎奧運中國香港隊賽馬日 港隊創佳績 馬會發放逾1700萬獎金

「2024巴黎奧運中國香港隊賽馬日」昨日假沙田馬場舉行，同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向於巴黎奧運取得獎牌及排名第4至8名的港隊代表，發放達1,762.5萬元獎金。「劍神」張家朗表示「叉足電」準備世錦賽，並會將獎金先儲起，女重金牌得主江旻憓則分享職場點滴，更透露公餘時間擔任劍擊新手的訓練指導。■圖/文：李浚湣、余樂詩

港隊在今夏巴黎奧運創歷史贏得4面獎牌，其中於男花及女重摘金的張家朗和江旻憓，各獲600萬獎金，游泳獨取兩銅的何詩蓓亦獲300萬元。連續兩屆奧運贏得金牌的張家朗，持特區區旗帶領一眾奧運代表出席，包括江旻憓、何詩蓓、盧蔚豐、石偉雄、何瑋桁、盧善恩、楊霈霖、王嘉莉、馬君正、鄭清然、祥傑及刁俊稀。

張家朗先將獎金儲起 馬會主席利子厚向中國香港代表團致以衷心祝賀及感謝，「香港健兒在巴黎奧運這個舞台上展示非凡實力，向世界展現不屈不撓的香港精神，我和全港市民一樣，感到無比光榮和自豪。」他續指體育有着改變生命及凝聚社會的力量，馬會將繼續透過與社會各界協作，支持運動員在世界體育舞台發光發亮。

「劍神」張家朗表示會將獎金儲起「以備不時之需」：「獎金是對運動員努力的額外鼓勵。我很高興成功衞冕，能在奧運奪金不止是我個人的努力，亦是歷代運動員努力的成果。我同時感謝社會各方，包括政府及馬會的支持。」奧運後「放大假」的他又表示：「3個月沒比賽，可以讓身體好好休息，下個目標是世錦賽金牌，完成『大滿貫』。」27歲的他坦言未決定會否出戰下屆奧運：「年紀大了點，身體都有勞損，雖然很想和隊友再戰下屆奧運團體賽，但都要視乎身體狀況。」

至於首奪奧運女子重劍金牌的江旻憓（Vivian），同樣感謝市民的鼓勵和支持，並指獎勵計劃對運動員是莫大鼓勵。Vivian於奧運後宣布退役轉戰職場，現時擔任馬會對外事務助理經理的她感謝賽馬會全力支持香港運動員，「這是對運動員的肯定。」她說雖忙於上班，但「掛念」劍擊，「劍擊會陪伴我一生一世，運動員這個身份我亦不會忘記。」目前公餘時間會指導劍擊新手，協助培育新人。

何詩蓓啟發他人倍感光榮 至於何詩蓓特別感動及開心是有市民告訴她會重拾游泳運動，亦有市民說會因她開始學習游泳：「在場上感受到市民的支持，讓我很感動，非常榮幸能代表香港比賽，如果能影響及啟發別人，亦是我的光榮。」另外昨日第3場賽事「2024巴黎奧運中國香港隊盃」，最終由艾道拿的「又龍串鳳」勝出，並由「微笑劍后」江旻憓 、「劍神」張家朗及跆拳道代表盧蔚豐頒獎。