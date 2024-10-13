女足開操吳卓蔚率先歸隊

10月份友賽兩鬥緬甸的香港女子足球代表隊，早前已經公布23人決選名單，周五（11日）晚上於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首課操練。是日雖有效力日本岩手斑馬的吳卓蔚提早歸隊，惟主教練列卡度（Rambo）透露其餘外流兵，大部分將未能返港參與訓練，加上撞正本地聯賽，勢必影響備戰。

同聯賽撞期出發前都未齊腳 港隊女足10月21日中午將前往緬甸，出戰在10月23日、26日與當地國家隊的兩場友賽。大軍是日晚上在FTC展開決選後首課操練，而外流兵之中，暫時僅效力日本岩手斑馬的吳卓蔚歸隊，主教練列卡度透露：「『阿Mi』（吳卓蔚）、『韋婉』（韋婉婷）同『阿蘇』都會返嚟香港先，但『韋婉』喺出發前一日先歸隊，『阿蘇』就練唔到波，而『仲意』（冼仲意）就直接飛去緬甸。」除此之外，由於撞正本地聯賽，部分球員亦未能參與日常訓練，對於出發前未能夠齊人練習，Rambo坦言對備戰有一定影響。

至於效力岩手斑馬的門將吳卓蔚，則認為自身狀態不俗，盼提早歸隊下，可助球隊擊敗緬甸：「自己日日都練波，雖然近幾場比賽冇出場，但我諗狀態唔會太差。聯賽完咗季，所以提早返嚟同隊友夾吓，依家龍門都要喺後場組織攻勢，冇得話直接去就得。」

圖、文：李浚湣