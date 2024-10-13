港隊「回家」費蘭度：享受改踢左中堅

在韋斯活首次領軍下，安排本身踢左閘的費蘭度客串左中堅，這位港將直言相當享受：「幾新鮮，就算之前喺傑志試過踢左中堅，但只係幾分鐘。上場踢得好舒服，因為進攻嗰陣有更多機會用波，直接傳波畀中前場球員，我認為自己踢得幾好。」改踢中堅意味着需要在防守兼顧更多，惟以進攻見稱、年屆37歲的「費7」，卻稱不太擔心：「近年我都踢開左閘，防守上冇問題，加埋一班後防拍檔鐘樂安、周緣德同陳晉一，全部之前已經喺球會夾慣夾熟，又有『阿輝』（葉鴻輝）後面提場，令自己相當安心。」