冠忠南區派4蛋攞頭彩

至於昨日「賽馬會菁英盃」尾場，冠忠南區與九龍城於青衣運動場上演B組「地區打吡」。最終南區憑基哥利梅開二度及積遜、游卓峰各建一功，以4比0擊敗九龍城。

南區今場起用3名U22球員，包括門將顏翱天、趙聡悟、容昊，派出宋柱浩及新加盟的黃浩然鎮守中路，基哥利和李小恆負責攻堅；九龍城今場改由陸平中把關，嚴啟倬、馬阡皓、徐竟柔、歐陽浩銘4名U22球員擔正，韋利安鎮守後防，派出卡朗、李根好在前線攻堅。

基哥利梅開二度 上半場初段，南區已主導局勢，開賽10分鐘，基哥利就接應亞哥斯達妙傳，於禁區外左腳射入破網，為南區打開紀錄。及後南區攻勢不斷，惜幾次攻門都過不到陸平中十指關，上半場南區暫時以1球領先返回更衣室。

下半場南區攻勢依然凌厲，61分鐘，基哥利接應容昊的傳送，禁區內輕鬆射成2比0。70分鐘，九龍城再度失守，後備入替的積遜接應基哥利的傳球窩利射入，助南區領先到3比0。74分鐘，基哥利避開對方的攔截，左路射門，但僅射中網側。補時階段，南區再有進帳，游卓峰在佐佐木周的助攻下勁射破網。最後冠忠南區以4比0擊敗九龍城。

圖、文：文嘉靖