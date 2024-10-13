理文開鑼戰挫標準流浪

新一屆「賽馬會菁英盃」昨日爆發開鑼戰，頭場B組賽事，由去屆冠軍標準流浪於旺角大球場面對理文。賽前易帥的流浪，被對方中堅馬天尼斯頂入全場唯一入球，最終以1球不敵「黃黑軍團」，衞冕首擊告負。

流浪今場起用陳冠燊、李呈和龍梓軒3名U22，林遼太、菅沼駿哉和林堂真3名「東瀛兵」負責鎮守後防。「黃黑軍團」則派出潘尚希、羅焯熙和鄧筵霑3名適齡球員，夏馬特在中場派牌，保利臣客串中鋒，艾華頓、李毅凱、羅沙和保連奴等主力未入大軍名單。

標準流浪賽前有主帥巴貝利在社交平台，率先宣布離任，但球隊未受影響，開賽未足1分鐘已有埋門機會，但雷仙奴射得太正。理文很快作出回應，13分鐘保利臣禁區頂勁抽，門將陳冠燊單手托出底線，半場兩隊互交白卷。

馬天尼斯一錘定音 易邊後「黃黑軍團」加強攻勢，57分鐘保利臣快開角球，張憙延無人看管下僅抽中網側。6分鐘後終成功打破僵局，馬天尼斯接應角球頂入。落後的流浪傾力反撲，但雷仙奴、岡本玲仁和劉智樂連番埋門，同樣未能考驗潘尚希，最終衞冕的流浪，分組賽首戰以1球僅負理文。

圖、文：李浚湣