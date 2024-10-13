港會均業北區有惡鬥

港會前鋒 林智豐

「賽馬會菁英盃」今午另一場A組賽事，則有港會在斧山道運動場惡鬥均業北區。兩隊季初表現同樣未如理想，暫時在聯賽一勝難求，今場轉戰盃賽，當然力爭打開勝利之門，藉此振奮士氣！（周日下午3時開賽）

鮑家耀：盡全力求開齋 港會開季聯賽4戰全敗，敬陪末席，本周遇上同樣走勢欠佳的北區，主教練谷卓斯預計雙方實力接近，鼓勵隊中年輕球員表現自己，爭取獲勝：「我哋唔少適齡球員，平時喺聯賽都有Keep住踢，所以我哋唔需要特登為咗出3個Ｕ22，大執個陣容，希望球員踢得放啲，可以贏波就最好啦。」谷卓斯亦提到，北區攻力有保證，稍一不慎隨時付出代價，盼球員做好防守。

另一邊廂，均業北區首場聯賽逼和傑志，惟之後卻無以為繼，吞下4連敗，包括上場作客兩球不敵冠忠南區。來到「菁英盃」賽場，主教練鮑家耀承認陣中一班Ｕ22球員雖狀態、經驗不足，但盼他們仍能夠全力爭勝：「呢班Ｕ22球員冇咩經驗，同埋好少比賽，所以狀態一定唔夠，但落到場盡力啦，我對佢哋有期望。今場都唔會輪換太多，希望可以開到齋！」「鮑Sir」續指港會實力即使不算太強，惟眾將千萬不可輕敵，必須小心應戰。

均業北區中場 班哲文