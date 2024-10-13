on.cc東網直播 A組開戰！大埔火併東方

大埔門將 戴廷匡

今日「賽馬會菁英盃」A組重點賽事，由大埔於大埔運動場火併東方。兩軍今季暫時同樣在聯賽未嘗一敗，表現相當對辦。不過由於正值國際賽期，雙方各有多名主力缺陣，且看其餘球員能否繼續在攻守交出水準，助球隊搶下小組首勝。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

上周聯賽輪空的大埔，足足有兩星期時間休息，去迎接今場「菁英盃」分組賽，主教練李志堅強調球隊會力爭在首戰打響頭炮：「今年同組對手好強，有傑志、東方。但同時我哋嘅U22球員多咗選擇，整體戰力應該比往年好，首要目標係爭取出線，今場唔會留力。」

堅Sir︰東方年輕球員有質素 不過，「堅Sir」坦言東方擁有不少具質素年輕球員，實力不容忽視，又特別點名翼鋒馬希偉：「對手適齡球員冇咗吳宇㬢，咁肯定對我哋有少少着數。不過其他年輕球員都幾唔錯，包括馬希偉，佢呢兩年好多機會踢，已經攞到個信心，同證明咗自己能力。」陣容方面，謝家榮、陳肇鈞和尼高拉斯3名港腳將會缺陣，惟杜國榆能夠刑滿復出。

Chino盼後生仔踢爭氣波 至於東方，葉鴻輝、余在言、吳宇曦、亞歷斯祖及高素巴耶夫出戰國際賽，費利浦薩和巴杜姆則有傷在身，未能候命，主教練盧比度（Chino）承認今仗困難重重：「大埔成兩個禮拜冇比賽，今場一定會派多啲主力出嚟踢，而我哋有唔少球員缺陣，正好趁呢個機會試吓班後生仔，希望大家盡力踢好佢。」

東方翼鋒黃皓雋（Anson）就強調在多名主力缺陣下，其餘球員會承擔更多責任，盼望發揮應有水準，為球隊爭取入球。

賽馬會菁英盃分組形勢 A組：均業北區、東方、港會、傑志、大埔

東方翼鋒 馬希偉