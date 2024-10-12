終極戰14次助攻37歲泰那再進化
周四晚高級組銀牌男籃決賽，永倫再度力挫南華，時隔6年重登王座。泰那第一場轟入「準絕殺」三分，次戰更交出全場最高的30分，成「黃金戰士」頭號功臣。
讚余理洋蓋帝斯幫到手
場上「冷面殺手」泰那賽後難掩喜悅之情，與球迷興奮合照。泰那指這個冠軍等足6年：「感覺當然很好，這是團隊的努力，見到大家愈來愈有進步。」首戰南華泰那全場只命中一球三分球，他解釋該仗小腿肌肉感到不適，但周四終極戰已無大礙。「第一場是很艱難的比賽，我們以為自己是較老一隊，所以刻意放慢節奏，差點鑄成大錯，今場我們將節奏推快，上半場確立領先優勢。」是役泰那除得分冠全場外，更貢獻14次助攻：「好開心進攻有Nathan（余理洋）和CJ（蓋帝斯）幫手，每隊都會用兩、三個人守我，但有Nathan在就很放心，因為他射波很準，畢竟我年紀都不少了！」
一說到「老將」，泰那不禁開玩笑地「反白眼」，記者續問：「你對自己作為『老將』，仍能在場上交出統治表現，有甚麼看法？」他即眉開眼笑地回應：「我開始老，但身體狀態仍很OK，希望可以幫助年輕球員成長。我已經37歲了，但會繼續努力，以聯賽冠軍做目標！」
文：余樂詩
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