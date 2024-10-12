終極戰14次助攻37歲泰那再進化

讚余理洋蓋帝斯幫到手

場上「冷面殺手」泰那賽後難掩喜悅之情，與球迷興奮合照。泰那指這個冠軍等足6年：「感覺當然很好，這是團隊的努力，見到大家愈來愈有進步。」首戰南華泰那全場只命中一球三分球，他解釋該仗小腿肌肉感到不適，但周四終極戰已無大礙。「第一場是很艱難的比賽，我們以為自己是較老一隊，所以刻意放慢節奏，差點鑄成大錯，今場我們將節奏推快，上半場確立領先優勢。」是役泰那除得分冠全場外，更貢獻14次助攻：「好開心進攻有Nathan（余理洋）和CJ（蓋帝斯）幫手，每隊都會用兩、三個人守我，但有Nathan在就很放心，因為他射波很準，畢竟我年紀都不少了！」