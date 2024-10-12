韋斯活滿意表現：唔認同嘅人唔識波

雖然首度帶領港隊未能獲勝，但主帥韋斯活（圖）賽後仍大讚球隊表現，更質疑反對者「並非真正懂得足球」。同時他又諷刺對方贏球後，猶如贏得世盃決賽般慶祝，惟遭當地記者反駁。

承認缺少主力有影響 韋斯活賽後出席記者會時坦言對賽果失望，又認為球隊表現不俗：「我哋今場有好多埋門機會，禁區內觸球次數亦非常多，仲試過中柱，否則可能會贏2比1。如果有人唔認同我哋嘅表現，我會質疑佢哋識唔識波。」韋帥同時點名大讚客串左中堅的費蘭度：「我哋想控制節奏，慢慢喺後場組織攻勢，費蘭度呢方面做得好好，屬今場最佳球員之一。」對於陳俊樂及艾華頓等多名主力因傷缺陣，韋斯活承認有一定影響，惟他相信球隊之後會變得更強。

列支敦士登成功收穫近4年首場勝仗，職球員贏波後激情慶祝，韋斯活在記招上諷刺對方「猶如贏得世盃決賽」，此話惹來當地記者不滿：「港隊世界排名比列支敦士登高，足球向來講求激情，掉轉係你哋贏咗都會咁做。」韋斯活則為此回應：「可能我都會慶祝，但一定比較冷靜。其實世界排名並唔反映兩隊真正實力，列支敦士登經常參與大賽，同歐洲勁旅交手，所以先成日贏唔到。」