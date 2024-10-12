新帥首領軍港隊負列支敦士登

香港男子足球代表隊於周五凌晨，出戰10月份國際賽期首場友賽，作客萊茵公園球場面對世界排名僅203位的歐洲小國列支敦士登。新帥韋斯活是役首次正式領軍，惟未能取得好開始，港隊最終以1球不敵主隊，下周二返回香港大球場與柬埔寨「拍跳」。

港隊在「新人事、新作風」下，排出4-4-1-1陣式，隊長葉鴻輝把守最後一關，陳晉一、周緣德分任兩閘，費蘭度客串中堅與鐘樂安扼守中路，余在言、顏卓彬鎮守中場，潘沛軒、孫銘謙連同攻中祖連奴，支援安永佳攻堅。列支敦士登方面，現役國家隊入球紀錄保持者尼高拉斯夏斯拿，與前意甲兵馬素布曹擔正。

300香港球迷入場打氣 約300名香港球迷親赴現場打氣，加上世界排名比對手高出46位，港隊甫開賽一度反客為主，12分鐘，余在言前場博得罰球，費蘭度直射惟角度太正。2分鐘後安永佳右路傳中，余在言撞射無功而還。攻勢較盛的港隊16分鐘反而先失守，堅度連過兩關後傳入中路，尼高拉斯夏斯拿無人看管下射破葉鴻輝十指關，半場港隊落後1球。

易邊後港隊加強攻勢，52分鐘陳晉一推順後左腳勁抽，被對方門將飛身撲出。港隊之後換入茹子楠，64分鐘更出現黃金機會，孫銘謙接應顏卓彬傳送，但近門一射卻告斜出。71分鐘余在言回後，祖連奴快腳一射又欠運中柱。之後史提芬彭利拿及吳宇㬢接連入替，但港隊餘下時間始終未能將皮球送入網窩，最終以1球僅負列支敦士登。

文：李浚湣