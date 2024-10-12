on.cc東網直播 賽馬會菁英盃開鑼爆好波

冠忠南區守將 陳潤潼

「賽馬會菁英盃」今日開鑼，首日安排兩場B組激戰，頭場上季首奪賽事冠軍的標準流浪，於旺角大球場迎戰理文（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場青衣運動場上演「地區打吡」，冠忠南區硬撼近況不俗的九龍城（on.cc東網周六晚6時按次收費直播），兩場搶分騷火花十足！

冠忠南區九龍城乘勝駁火 南區上場擊敗均業北區，聯賽打開勝利之門，今日轉戰「賽馬會菁英盃」，雖有伍瑋謙及史提芬彭利拿代表「大港腳」缺陣，但主教練楊正光有信心其他球員能頂替兩人空缺：「今季球隊陣容深度唔錯，另一門將Sky（顏翱天）實力有番咁上下，而Sohgo（趙聡悟）外借加盟後亦幫到手，值得委以重任。」陣容方面，雖然艾華再度因傷缺陣，但好消息是亞哥斯達刑滿復出，李小恆已獲發特區護照，令人腳調動有更多變化。

陳潤潼：對手有進步唔易啃 右閘陳潤潼指出，球隊早前雖曾於「高級組銀牌」擊敗九龍城，惟他認為對手近期表現愈見進步，加上部分賽事適齡球員已站穩正選，形容今仗「唔易啃」：「何瀧浩同嚴啟倬兩位Ｕ22球員，喺聯賽踢開正選上晒力，加上李根好同韋利安帶得起隊波，佢哋實力比啱啱開季時真係好好多。」

九龍城近期成績有顯著改善，聯賽錄得兩連勝，主教練陳銘剛認為目前隊內士氣良好，盼乘勝追擊：「球隊近排幾順，有信心可以同任何對手咬到最後，要保持住呢股氣勢踢場好波，畀球迷睇到我哋嘅進步。」「剛Sir」呼籲隊中小將把握機會累積經驗，為聯賽做好準備。

徐竟柔嚴防基哥利佐佐木周 Ｕ22中場徐竟柔（Isaac）表示球隊新升班下，目前成績已有交代，期望盃賽能走得更遠：「『阿濤』（曾錦濤）開季前講過，想喺盃賽有啲成績，『菁英盃』係我哋其中一個好重視嘅賽事，希望打入淘汰賽，甚至衝擊冠軍。」談到對手，Isaac形容基哥利及佐佐木周等人能力不俗，會與隊友互相補位嚴防對手。

九龍城Ｕ22 何瀧浩（右）