台維斯盃後落實退役 拿度：感激網球所有

西班牙「泥地王」拿度昨日在社交平台宣布，由於近年持續受傷患困擾，「無法再隨心所欲作賽」，決定11月代表西班牙出戰台維斯盃後退役，結束23年職業生涯，形容以此為生涯作結十分圓滿，並感激網球令他嘗盡苦與樂。

拿度在社交平台發布一條影片，宣布11月台維斯盃後便退役：「這個是艱難決定，但自己因傷患困擾，已無法再隨心所欲作賽，而且世上所有事物皆有始有終，加上參與職業賽後，首個難忘片段正是2004年助國家贏得台維斯盃冠軍，以此作結猶如經歷一個完整的循環。」

他又向陪伴自己多年的團隊及對手致謝：「網球令自己經歷很多起跌，我一輩子都會記住這項運動帶給我的所有人和事，回望整個職業生涯，我覺得自己得到的榮耀，遠比起剛接觸網球時所想像的多，很感謝所有為網球付出心血的人。」

史上「泥地王」曾奪22「貫」 拿度2001年起轉為職業球手，期間贏過92項冠軍，包括22座大滿貫，當中14個來自法網，因而獲封為「泥地王」，2008年京奧及2016年里奧兩奪男雙金牌，與費達拿及祖高域被譽為「網壇Big3」。可惜近年受傷患困擾，年中已證實今屆巴黎奧運是自己「五環最後一舞」，並跟師弟艾卡華斯出戰男雙，縱使無緣獎牌，但兩代西班牙球王合作，已成一時佳話。