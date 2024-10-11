崇德飛鷹加時擒晉龍ＷＴＳ

飛鷹以銀牌班底出戰聯賽，晉龍WTS則派出身高2米05的新援湯馬士。飛鷹黃浩賢和林凱光手感不俗，上半場各轟11及10分，中鋒馬港燊次節亦博得「2+1」。晉龍WTS主要得分點來自湯馬士，此子速度快、機動性強，半場已攻入18分，惟球隊仍處於磨合階段，半場落後31比41。

湯馬士32分全場最高

第3節晉龍WTS試圖力追，安家仲單節10分，湯馬士博得「and 1」，追至僅落後4分。飛鷹進攻失靈，奧斯汀闖進禁區不果，陳仲儒轉身上籃得手，以55比50優勢進入第4節。決勝節黃浩賢包辦球隊此節前7分，助飛鷹拉開10分優勢。晉龍WTS以快打快，湯馬士及羅卓熙不斷衝擊內線，加上劉子禮和安家仲轟入三分球，反超前69比62。呂銘彥三分球為飛鷹追至落後1分，結果兩隊完場打成72平手，要加時分勝負。加時飛鷹憑呂銘彥轟「三分彈」，加上林凱光連取5分，最終以88比86險勝對手。林凱光是役交出23分，為飛鷹最高得分球員，黃浩賢及奧斯汀分獲19及16分；晉龍方面湯馬士取得全場最高的32分，另加11個籃板及3次助攻。圖、文：余樂詩