香港東方響頭炮 梁嘉顯喜見良性競爭

香港甲一男籃聯賽周三晚賽事，修頓場館有康仁福建對上季總冠軍香港東方。香港東方5人得分上雙下，大勝96比66，衞冕之旅有好開始。賽後梁嘉顯指球隊獲梁兆華及楊和等人來投，令隊內產生良性競爭。

衞冕的香港東方強陣出擊，麥洛連首節初段火力全開，個人獨取9分，加上梁嘉顯接應楊和橫傳，射入3分球，東方一度領先14比4。福建其後派遣楊瑞鴻上陣，先射入兩球3分，再打出「2+1」，但東方之後有梁嘉顯造出「3+1」，首節拋離對手34比13。次節形勢未有改變，福建頭3分鐘僅憑理察士籃下得手成功取分，反觀東方有梁嘉顯博得「And 1」，加上卜聿揚籃底連得4分，半場拉開至61比31。換邊後東方楊和、徐遠成、梁嘉顯及梁兆華等人接力搶分，福建憑黃律堯和張偉康於3分線外建功「止血」，但楊和第4節助攻麥洛連表演「拆你屋」，後備入替的小將吳委峻連取5分，獲得全場掌聲，完場香港東方大勝96比66，漂亮展開衞冕之旅。

楊瑞鴻經歷NBL洗禮獲益良多 東方主力梁嘉顯滿意球隊發揮，又指梁兆華及楊和來投後實力大增：「他們效力南華時曾與Mensur（教練巴拿莫域）共事，因此不需花太多時間熟習戰術，又能促進隊內良性競爭，令大家更努力爭取上陣時間。」至於從香港金牛外借回巢福建的楊瑞鴻，是役獲全隊第二高的19分，他表示經過NBL洗禮後，眼界大開：「金牛是職業球隊，每場訓練及比賽計劃都一絲不苟，加上隊友質素極高，令我獲益良多，希望操起狀態後打得更好，今季首要目標是保住前4。」圖、文：鄧文滔