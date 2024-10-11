時隔6年 3將發威泰那狂轟30分 永倫重奪銀牌！

昨晚修頓場室內場館爆發本地男籃銀牌高級組終極一戰，永倫再遇南華爭奪冠軍寶座，結果「黃金戰隊」憑主將泰那轟入全場最高的30分，余理洋及蓋帝斯分獲21及15分，以92比75大勝「紅軍」，相隔6年再於銀牌封王。

上場「紅黃對決」鬥得激烈，「復活者」永倫憑泰那「準絕殺」，以72比70反勝南華，打破對手不敗之身。銀牌賽採雙淘汰制，兩隊休息一日後昨晚上演「生死戰」。永倫第一擊就由泰那切入得分，其後有韓天次和周迎堅命中三分球，領先12比8。兩隊外援蓋帝斯和安德拉低位對決，前者首節錄得8分，後者則獲4分。南華作出精心部署，由關雋陶、陳怡富和蘇柏軒輪流看管泰那，令他只得一次機會在外線出手，只靠上籃和罰球得3分，永倫首節領先21比19。

永倫的余理洋和蓋帝斯次節先後命中「三分彈」，南華則由曾湛元和蘇柏軒合力取得7分，追近至24比27。永倫得分主力泰那開段手感欠佳，連續兩次上籃「炒粉」，但他繼續強攻南華的顏色地帶，完成「2＋1」，及後更啟動「得分模式」，個人連得6分，助「黃金戰隊」拉開至38比26。南華由關雋陶三分球及曾湛元快攻上籃得分稍稍「回血」，惟永倫再有余理洋命中「back to back」三分球，半場領先50比33。永倫「孖寶」泰那及蓋帝斯狀態大勇，半場已錄「雙雙」數據，前者14分及10次助攻，後者亦有13分及11個籃板。南華安德拉搶得14籃板，惟他在進攻端面對蓋帝斯未見甜頭，兩節僅得6分。

南華曾湛元獲20分 換邊後，南華關雋陶命中三分球，曾湛元亦在罰球線上連取4分，追至42比55，不過永倫保持強勢，陳可鈐「Answer 3」，泰那亦找回手感連轟5分，加上余理洋兩記三分球，擴大領先優勢至24分。永倫單節轟入6球三分，其中3球由余理洋所得，以76比51大幅領先。陷入苦戰的南華決勝節嘗試反撲，蘇柏軒博得「and 1」，雖有曾湛元全場交出20分，惟未能找到有效阻止永倫強攻的方法，最終永倫以92比75大勝而回，相隔6年重奪銀牌冠軍。圖/文：余樂詩、李章杰