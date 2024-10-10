５人上雙建龍飛馬旗開得勝

昨晚甲一男籃聯賽揭幕，頭場建龍飛馬憑5人得分上雙，以84比75力挫有艾勤轟30分的晉裕，取得賽季首勝。

上季第6名的晉裕有外援艾勤回歸正選登場，上季第9的建龍飛馬則未有派出外援。開局晉裕打出7比2，建龍飛馬張馳岳「2＋1」後再轟三分球，反超前14比12，甲一新丁曾朗謙中距離得手，助晉裕首節領先15比14。次節艾勤單節轟入11分，曾朗謙亦有6分進帳，飛馬則有鍾俊昇內外開弓貢獻8分，晉裕半場領先41比38。

鍾俊昇23分全隊最高 換邊後形勢逆轉，飛馬馮嘉豪妙傳鍾俊昇上籃得分後，自己亦博得「3＋1」及快攻上籃，一口氣拉開至62比55。決勝節晉裕隊長趙蕸雄4犯被迫退下火線，最後1分多鐘才重返場上，惟蕭俊傑關鍵時刻兩次上籃「炒粉」，錯失追近機會。飛馬鍾俊昇手感發燙再轟三分彈，一度拉開15分差距，晉裕雖有曾朗謙命中三分球及艾勤補籃「回血」，惟未能扭轉戰局，建龍飛馬贏84比75，旗開得勝。建龍飛馬5人得分達雙位數，當中鍾俊昇交出全隊最高23分，另加8個籃板及4次偷球，屬球隊取勝功臣。

圖、文：余樂詩