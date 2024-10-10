港台電視31晚上11時30分播映 x on.cc東網直播 高級組男籃銀牌總決賽 永倫再鬥南華終極爭霸

永倫 泰那

周二晚永倫和南華在銀牌決賽合演激戰，「黃金戰士」一度落後20分下，憑泰那「大心臟」三分「準絕殺」，險勝72比70，將戰線拉長至今晚終極決賽。「紅軍」力爭3年後重返巔峰，永倫更要挑戰自2018年後首個銀牌錦標，球迷豈容錯過。（on.cc東網周四晚8時40分直播，港台電視31同日晚上11時30分播映）

2018年冠軍永倫時隔6年重返銀牌總決賽，重遇當年對手南華，兩隊周二晚在新伊館合演精彩一仗。上半場南華表現強勢，一度領先達20分，永倫則展現超強韌力，下半場成功收復失地。前3節只得2分的泰那第4節終於啟動「得分模式」，帶領球隊追至67平手。南華憑安德拉低位單打蓋帝斯，再度超前1分。比賽剩餘最後13秒，南華已滿隊犯，負責最後一擊的泰那大可剷籃博罰球，但他選擇運球至弧頂急停跳射，全場首次命中三分球，助「黃金戰士」以72比70絕地反勝。

上場高手過招泰那獻絕殺 37歲泰那是役三分球7射僅1中得16分，另外貢獻8個籃板及5次助攻，最重要是第4節豪取14分，憑一己之力改寫戰局，成為永倫反勝功臣。中鋒蓋帝斯亦有壓倒性演出，打滿4節交出「超級雙雙」27分及22個籃板，新兵余理洋在泰那「啞火」時挺身而出，成為球隊另一可靠得分點，攻入15分。南華方面，葉耀邦轟入全隊最高21分，另有7個籃板及4助攻進帳，外援安德拉交出「雙雙」17分及19個籃板，隊長曾湛元則有12分。

南華上半場防守奏效，朱亮主力防守泰那尤其稱職，可惜球隊下半場陷入個犯麻煩，加上正選球員體能消耗太多，尾段顯得相當吃力。其實南華在最後2分鐘兩次博得罰球，惟4射僅1中，錯失擴大分差機會。值得一提是役入場球迷多為支持永倫，令「黃金戰士」猶如主場作戰，球員士氣高昂，兩隊休息一日後重返修頓決一死戰，冠軍誰屬令人期待！

今日賽程 永倫 Vs 南華

時間：8:40pm

地點：灣仔修頓場館

門票：正價90元；長者、學生優惠票60元

永倫 蓋帝斯 南華 曾湛元 南華 安德拉