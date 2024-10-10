on.cc東網直播 遠征列支敦士登 港隊全力爭勝

港隊射手 安永佳

香港男子足球代表隊周五凌晨出戰一場國際友誼賽，作客萊茵公園球場與列支敦士登交鋒。雖然一眾球員經歷舟車勞頓，體力難免有所影響，但今仗為新帥韋斯活首場正式領軍的賽事，全隊定必全力以赴，大踢爭氣波！（on.cc東網周五凌晨1時30分免費直播）

港隊周一凌晨出發，經超過10小時的長途機後，終於到達奧地利，並到位於鄰近列支敦士登邊境的奧地利西部城市多恩比恩備戰，主教練韋斯活形容當地氣候理想，適應不成問題。談到今場對手，韋斯活指雖然對手世界排名為203位，較港足的157位低，但仍不能掉以輕心。

韋斯活：以大賽決賽周為目標 昨日韋斯活與顏卓彬出席賽前記招，其中韋帥表示，即使上一任主帥莊恩安達臣收穫不少佳績，但他強調只會做好自己，盡力為港足取得成功。談到今場目標，韋斯活期望球員適應其戰術理念後，有所發揮，長遠爭取晉級大賽決賽周：「我哋梗係想贏波啦，但對一場友誼賽嚟講，表現比結果重要，而且球員要啲時間適應新戰術，希望大家操熟套戰術後，爭取打入『東亞盃』同『亞洲盃』決賽周。」

至於「彬仔」指韋斯活的戰術理念，更講究保持控球權：「以前我哋會打多啲逼搶，一攞到波就全力搶攻，但韋斯活想我哋盡量控球在腳，好過盲目向前攻。」被問到首次代表「大港腳」與歐洲球隊交手，「彬仔」對此感覺新鮮，盼能踢出好表現：「港隊應該未試過飛去歐洲踢友誼賽，希望可以踢出應有水準，畀一班特登嚟撐場，或者通宵睇波嘅球迷，睇到我哋努力嘅成果。」

另一邊廂，是役為列支敦士登2024年第1場主場賽事，今年內之前6場國際賽戰績為3和3負，包括9月在歐國聯D1組，分別以0比1不敵聖馬力諾，以及2比2賽和直布羅陀，走勢未如理想。陣容方面，現時效力瑞士第2級聯賽球隊華杜茲、曾效力ＦＣ多倫多等美職球隊的希斯拿，為現役列支敦士登國家隊入球最多的球員，至於中場布查曾投效祖雲達斯及安玻里等隊伍，曾於意甲上陣超過60場。

港隊中場 陳肇鈞 韋斯活（左）及顏卓杉出席賽前記招。（HKFA圖片） 港隊門將 葉鴻輝 列支敦士登隊長 希斯拿（左）