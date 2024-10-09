吳安儀憾負世一無緣衞冕

傅家俊武漢公開賽闖32強

先後於2018及2023年封后的吳安儀，今屆力爭衞冕，小組出線後延續強勢，直落4比0（55比15、74比42、101比0及56比55）橫掃Narucha Phoemphul，打入決賽與泰國「世一」勒查露爭冠。兩位「老對手」爭逐激烈，安儀次局轟出一桿109度，一度與對手打和局數3比3，決勝局安儀先後打出一桿32及33度稍見優勢，惟其後勒查露把握機會轟出一Cue 42度，終以4比3獲勝，粉碎吳安儀爭取第3度封后及衞冕的好夢。