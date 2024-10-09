吳安儀憾負世一無緣衞冕
香港「四眼Cue后」吳安儀昨日出戰澳洲女子桌球公開賽，4強直落4局淘汰泰國對手Narucha Phoemphul，隨後決賽火併「世一」勒查露，雙方激戰7局過後，吳安儀憾負3比4，未能衞冕獲得亞席。
傅家俊武漢公開賽闖32強
先後於2018及2023年封后的吳安儀，今屆力爭衞冕，小組出線後延續強勢，直落4比0（55比15、74比42、101比0及56比55）橫掃Narucha Phoemphul，打入決賽與泰國「世一」勒查露爭冠。兩位「老對手」爭逐激烈，安儀次局轟出一桿109度，一度與對手打和局數3比3，決勝局安儀先後打出一桿32及33度稍見優勢，惟其後勒查露把握機會轟出一Cue 42度，終以4比3獲勝，粉碎吳安儀爭取第3度封后及衞冕的好夢。
另邊廂「Wonder爸」傅家俊在武漢公開賽次圈先後打出一桿95及50度，以5比1輕取夏夫傑躋身32強，與卡達爭逐16強席位。至於首季出戰職業的香港新星張家瑋，則以0比5不敵中國球手吳宜澤。
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