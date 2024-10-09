旗鼓相當1分險挫均安 荃灣全勝首登后座

昨晚於伊利沙伯體育館上演的籃球銀牌女子高級組決賽，由荃灣與均安爭逐后座，最終荃灣以55比54險勝對手，全勝姿態勇奪隊史首個高級組銀牌冠軍。

荃灣得分點平均，張樂怡、李佩沛及黃雅婷先後命中三分球，首節領先25比15。上仗對福建轟入20分的均安射手唐曉蕾，屢遭夾擊下首節只得2分，次節及時回勇攻入7分，此節均安打出12比11，半場落後27比36。換邊後均安加大防守力度，搶回不少球權，張楚盈偷球上籃，追至33比39。均安壓迫防守消耗不少體力，荃灣連搶3個進攻籃板，重新拉開至44比33。均安落後不氣餒，唐曉蕾第3節尾段連取6分，助球隊打出9比0攻勢，力追至42比44進入第4節。

決勝節4犯在身的鄺曉琳外線博得罰球並3射全中，其後再補籃得手，連取5分，均安終於以48比47首度領先，惟荃灣關鍵時刻技勝一籌，完場1分之差險勝對手，首捧銀牌獎座。

張樂怡感激中西區球迷捧場 荃灣是役3人得分「上雙」，關海珮獲17分，張樂怡貢獻13分，黃雅婷亦有11分及4個籃板。均安方面，唐曉蕾取得全場最高的21分，另加9個籃板及5次偷球，惜回天乏力。荃灣以全勝姿態奪冠，關海珮喜見球隊場場進步，期待聯賽再有出色演出。至於張樂怡今場獲多名球迷舉牌支持，有份參與中西區足球隊行政工作的她感激球隊支持，「全部都是中西區球迷，見到有巴西外援及教練等，多謝他們全隊來看我比賽，希望聯賽再次衝擊冠軍。」■■圖/文：余樂詩、李章杰