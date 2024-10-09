修頓火併康仁福建 香港東方展衞冕之旅

今晚甲一男籃除新伊館外，灣仔修頓室內場館亦安排一場好戲碼，由康仁福建大戰上季盟主香港東方。兩軍同以全新陣容亮相兼首度交鋒，表現如何值得球迷留意。■（周三晚8時40分開賽）

上季驚喜收穫殿軍的康仁福建，今季繼續由陳文勇擔任主教練，球隊為挑戰列強積極補強，除銀牌賽表現搶鏡的「新雙槍」張偉康和林俊達，更有上季兩名大將楊瑞鴻和美籍29歲前鋒李察士歸隊，連同「阿楊」的前香港金牛隊友許烜行加盟，福建整體陣容深度及競爭力進一步提升，勢必成為甲一列強心腹大患。

梁兆華楊和加盟添實力

至於在銀牌賽以年輕陣容應戰的香港東方，先後不敵崇德飛鷹和漢友，無緣爭標。香港東方由名帥巴拿莫域領軍，不過聯賽球員名單方面有所變動，其中招攬名將梁兆華及楊和，配合上季奪冠班底的麥洛連、梁嘉顯及陳兆榮等常規主力，新季依然是爭標熱門之一。當中「兆華」與前金牛隊友楊瑞鴻和許烜行的正面交鋒，亦屬今場大戰焦點所在。值得一提出戰銀牌賽的數名青年軍當中，學界MVP射手吳委峻保留在聯賽註冊名單內，且看此子能否為球迷帶來驚喜。