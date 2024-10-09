港台電視32 × on.cc東網 同步直播：甲一男籃聯賽揭幕 晉裕對飛馬爭響頭炮

吳家麒 晉裕

香港男子甲一籃球聯賽今晚於新伊館上演揭幕戰，頭場上季第6名晉裕巧遇第9的建龍飛馬。兩隊於銀牌錄得兩連敗，聯賽出擊同樣盼望能旗開得勝，鬥智鬥力下絕不退讓，激戰可期。（港台電視32及on.cc東網周三晚7時同步直播）

晉裕上季以第6名完成，惟銀牌全華班應戰下，先後不敵升班球隊晉龍WTS及漢友。由南青加盟的蕭俊傑火速成為球隊得分主力，兩場銀牌賽場均攻入21分，蘇志樂亦交出場均17.5分數字，惟球隊攻力明顯不足，兩場平均只取得53.5分，其餘球員要努力分擔得分重責。

馮嘉豪目標比上季進步 不過晉裕出戰聯賽陣容有所變動，上季外援艾勤料披甲上陣，此子中距離準繩，加上身高2米06，保護籃板能力不俗。至於另一新兵、生於香港的33歲美籍控衞伊榮則擁有豐富甲一經驗，上季效力漢友的他，有力為球隊提供另一得分點。

建龍飛馬上季逃出降班漩渦，聯賽以第9名衝線，今季捲土重來，吸納經驗戰將鍾俊昇，增強內線實力，惟名單仍未見外援蹤影，如以全華班上陣或會顯得吃力。建龍飛馬於銀牌賽首仗硬撼有外援安德拉坐鎮的南華，以42分之差大敗，之後再以67比77不敵康仁福建出局，錄得兩連敗。

效力建龍飛馬第3季的後衞馮嘉豪坦言揭幕戰對晉裕是場硬仗，期望利用年輕球員活力優勢，盡力做好防守。「今季自己的目標是排第6至8名，即是要比上季做得更好。銀牌我們有太多失誤，聯賽前我們和飛鷹、晉龍及晉裕打過友賽，希望大家累積經驗，繼續進步。」

尾場崇德飛鷹惡鬥晉龍WTS 至於新伊館尾場崇德飛鷹對晉龍WTS，崇德飛鷹仍以銀牌班底出戰聯賽，新升班的晉龍WTS則獲猛將湯馬士來投，身高2米05的他生於澳洲，擁有澳洲及馬爾他雙重國籍，今年6月曾代表馬爾他，聯手「巨人」迪加拿出戰歐錦賽，5戰平均錄得11.6分及8個籃板，其加盟有望為晉龍WTS鞏固內線及注入活力，表現令人期待。（周三晚8時40分開賽）

劉家傑 建龍飛馬