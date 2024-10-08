同肥彭補選入伍 港隊征歐杜度盼演地標戰

在香港時間周五凌晨「拍跳」列支敦士登的香港男子足球代表隊，昨日凌晨正式出發，惟新任主帥韋斯活卻未有現身。另外，港隊在出發前再補選了後衞杜度、前鋒史提芬彭利拿，當中前者指自己在周日中午才收到通知，又表示膝傷已完全康復 ，盼能夠上演地標戰。■圖、文：李浚湣

港隊早前已公布作客列支敦士登23人決選名單，惟除了林衍廷、陳俊樂外，足總出發前數小時再確認余煒廉、艾華頓同樣因傷退隊，並補選冠忠南區前鋒史提芬彭利拿、理文中堅杜度。

韋斯活蘇黎世轉機先會合 值得一提，主帥韋斯活、外流港將米高和周緣德3人，是日並未有隨隊出發，而前者據悉正身處澳洲悉尼處理私事，會待港隊在蘇黎世轉機時才會合大軍。同時早前曾領軍出戰世盃外、斐濟三角賽的暫代主教練盧斯爾，今次亦將以助教身份回歸球隊。

原為巴西籍的杜度，在今年2月已成功申領香港特區護照，可惜之後受到膝傷困擾，養傷超過半年，今季更未曾在本地賽事亮相。不過在外流兵余煒廉退隊下，令這名對上兩場聯賽皆列入大軍名單的中堅，意外獲補選入隊，他在受訪時亦大感驚訝：「中午先收到通知，所以要喺對東方嘅比賽前收拾行李，有啲趕急，不過代表香港係一種好大榮譽。」此外，他又提到膝傷已沒有大礙，自己準備好為港隊演地標戰：「其實膝傷已經完全好番，對上幾個星期慢慢開始復操，依家跑動冇問題，但需要透過比賽提升狀態。」

東方對理文在周日晚6時才展開，兩隊球員需在完場後趕到機場，而剛接連在周中「亞冠盃2」和周末聯賽，皆踢足全場的東方年輕中場余在言（Jesse），在出發前承認十分疲倦：「真心好攰，不過今季都預咗，同埋係要經歷吓舟車勞頓，先可以體驗到真正做職業球員的滋味，對年青球員成長係好事，希望到埗後做好啲恢復。」