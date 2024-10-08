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黃學穎獨木舟世錦賽摘金
港隊獨木舟女將黃學穎傳來喜訊，上周出戰葡萄牙馬德拉群島舉行的2024海洋獨木舟世界錦標賽，在女子先進（35-39）SSL-1項目，力壓丹麥代表Astrid Hjorth，以2小時5分31秒98率先衝線奪冠，取得香港代表在海洋獨木舟史上首面世錦賽金牌。
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