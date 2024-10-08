與楊和再合作梁兆華︰內心有火繼續挑戰

香港東方在昨日的公開操練中，宣布兩名新兵梁兆華及史東來投，意味「兆華」與較早前已落實加盟的前南華隊友楊和（Glen）再度合作，他表示效力香港金牛兩季後，驅使自己更渴求獲得進步，因此決定轉投香港東方，繼續挑戰職業籃球。

「兆華」坦言經過兩季全國男子籃球聯賽（NBL）洗禮後，對「職業籃球」有更深體會：「香港金牛的隊內競爭激烈，一旦有上陣機會，就要好好把握，所以經過這兩季的磨練後，不論場內外，我都會裝備自己，打好波畀大家睇！」

此外，「兆華」投效香港東方後，將繼南華後再與楊和、張延隆及教練巴拿莫域合作，他對此相當期待：「我本身已計劃花兩季時間外闖後，便回歸本地賽場，碰巧與香港金牛完約後，Mensur（巴拿莫域）同楊和等人，極力邀請自己加盟，加上過去已多次與香港東方接觸，因此決定繼續挑戰職業籃球。」

楊和：盼於亞洲賽爭光 至於楊和2022年離開南華後，曾效力灣區翼龍及高雄17直播鋼鐵人等隊伍，他盼運用過去幾季的經驗，為港爭光：「雖然我過去在南華收穫不少榮耀，但我心裏有團火，希望征戰更高水平賽事，因此決定到其他地方闖蕩，而香港東方近年大展拳腳，參加『EASL』（東亞超級聯賽），所以是時候回歸香港，助球隊在亞洲賽打響名堂。」