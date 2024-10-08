添7猛將兼顧3面戰線 香港東方力爭EASL及衞冕甲一

巴帥：全力以赴做到最好

今季甲一聯賽盼爭衞冕的香港東方，首度加入東亞超級聯賽（EASL）挑戰列強，連同早前透露有意出戰菲律賓PBA Comissioner's Cup，這意味着他們來季有3個賽事同時進行，主教練巴拿莫域對此表示：「球隊所有人將會面臨前所未有的難題，我們的計劃是盡量讓團隊始終保持團結。在EASL，雖然我們會面對日韓台和菲律賓的各兩支最好的球隊，但仍然會全力以赴爭勝。」對於如何排兵布陣在EASL爭雄，巴帥坦言「是當艱難的任務」：「我們在7月以來打過一些比賽，但如今陣容有變，有很多新成員加入，需要更多時間調整狀態。聯賽將始，我們也沒有太多備戰時間，而且實際上因賽制關係，每場比賽都有機會以不同陣容出戰。儘管如此，這對於所有球員來說都是寶貴的經驗，面對全新挑戰，我們會盡全力克服難題。」