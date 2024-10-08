均安決戰荃灣爭后座

均安相隔6年重返香港籃球銀牌女子高級組總決賽，今晚於灣仔伊利沙伯體育館重遇強敵荃灣，力爭冠軍寶座。均安曾於1988年銀牌稱后，今次勢全力爭取打破多年「冠軍荒」，至於荃灣更是挑戰升班以來首個高級組冠軍，激戰可期！■（on.cc東網周二晚7時按次收費直播）

由任明敏領軍的荃灣上季升上甲組，聯賽常規賽奪得冠軍，最後以亞軍完成賽季，為球迷帶來不少驚喜。隊中射手滿營，今屆銀牌第一場對均安就轟入10記三分球，張樂怡一人包辦其中5球，攻入19分，加上港隊鋒將馬丹鳳勇奪全場最高23分，以77比66取勝。荃灣之後連贏偉邦和上季聯賽冠軍福建率先打入總決賽，主力之一關海珮狀態大勇，連續兩場至少取得20分，成為焦點。

上季聯賽和銀牌無緣4強的均安今季積極增兵，吸納多達6名新球員，上場對福建，正是由安青加盟的唐曉蕾和張楚盈分別貢獻20分及12分致勝。值得一提的是，港隊代表唐曉蕾（下圖白衫）自加盟以來，5戰全得雙位數得分，場均貢獻20分，成為球隊頭號得分手。

唐曉蕾︰要加強外線防守 唐曉蕾明言，今仗再遇荃灣必須加強外線防守，另外亦要改善上場入局慢的問題， 以免被對手佔得先機：「第一場輸給荃灣，主因是球隊未建立默契，而且被對手太輕易在外圍得分。我們經過幾場比賽之後已經熟悉大家的打法，加上陣中有不少經驗之將，大家防守方面亦做得愈來愈好，往往能給予對手很大壓力，今仗我們亦會盡力守好。」