港台電視32 × on.cc東網 同步直播：銀牌男籃總決賽爆發！南華永倫巔峰對決

朱亮 南華

本地男籃高級組銀牌賽歷經近兩個月角逐，迎來最終章，今晚總決賽會移師伊利沙伯體育館（新伊館），由「長勝軍」南華對陣復活的「黃金戰士」永倫。南華挾着全勝氣勢，誓要重返冠軍寶座，但永倫豈會束手就擒，將全力爭勝拉長戰線到附加賽。「紅黃」兩軍巔峰對決一觸即發，且看銀牌錦標花落誰家！（港台電視32及on.cc東網周二晚8時40分直播）

南華今季易帥兼增兵，由「老大哥」羅意庭接掌帥印，簽入強力外援安德拉增加陣容深度，陣中大將朱亮偕曾湛元和葉耀邦等一眾年輕球員捲土重來。「紅軍」自銀牌賽開鑼以來連番報捷，包括力挫上屆冠軍滿貫，並以勝方冠軍的姿態晉級總決賽。

曾湛元︰以反擊快攻取勝 「紅軍」陣中外援安德拉，正是與與永倫抗衡的重要武器，這位「香港勒邦」與永倫蓋帝斯的對位，將成為比賽焦點之一，同時，如何限制「得分機器」泰那狂攻亦是南華爭霸的重要課題。大戰前夕，控衞曾湛元（元仔）表示：「上年未能入總決賽留下遺憾，今年能夠重返總決賽，心情好期待亦好興奮，相信我們只要做好賽前部署，絕對有信心爭到冠軍！」對於今季首次正面交鋒的永倫，「元仔」認為要以南華一貫作風的防守緊迫和反擊快攻為主，誓以活力擊敗對手。

韓天次︰三巨頭默契愈來愈好 至於永倫雖然勝方次輪憾負滿貫，但其後過關斬將，再於負方決賽成功復仇。該仗泰那貢獻29分、9助攻，長人中鋒蓋帝斯亦取得19分、18籃板。值得一提，在「黃綠大戰」中，永倫全隊合轟17記三分球，若今戰能夠保持外圍手感，相信能為南華帶來不少麻煩。

永倫「新世代」之一的韓天次，將首次隨隊亮相冠軍戰。對於「黃金戰士」爭標關鍵，他表示陣中「三巨頭」默契愈來愈好，並相信他們能夠帶領球隊走向勝利。

賽制方面，由於銀牌賽採雙淘汰制，南華今仗贏波即捧盃，但如永倫勝出，兩軍則需於周四（10日）回到修頓場館，合演終極一戰，決定冠軍誰屬。

葉耀邦 南華 余理洋 永倫 泰那 永倫