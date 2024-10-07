輕取標準流浪九龍城 2連勝

至於昨日港超聯頭場，九龍城於深水埗運動場主場迎戰標準流浪。新升班的九龍城憑兩名前鋒卡朗、李根好各入一球，最終以2比0擊敗對手，取得兩連勝，相反流浪則錄得3連敗。

九龍城今場改由李瀚灝把關，韋利安鎮守後防，迪高、邵昀俊和何瀧浩組成中場鐵三角，卡朗、李根好在前線攻堅，新加盟的袁世傑先列後備。流浪方面強陣出擊，6名外援包括門將奧利斯、林遼太、菅沼駿哉、岡本玲仁、雷仙奴，以及上演地標戰的宇野木悠佑齊齊擔正。

開賽未足1分鐘，主隊九龍城已先開紀錄，迪高快開罰球，林學㬢傳入中路，卡朗門前撞入。流浪之後有機會追平，30分鐘張廣然推入大位起腳，李瀚灝單手托出底線。不過43分鐘流浪卻在後場傳失，林學㬢搶截成功後交出直線，李根好半單刀冷靜射入，半場九龍城領先2比0。易邊後流浪換入林堂真，表現有所改善，50分鐘張廣然傳中，劉智樂射門不中目標。流浪之後再有黃韜霖、李泳豪和張青雲等小將後備入替，但都未能破蛋，以兩球不敵九龍城。

李輝立：添新助教求變 賽後流浪總幹事李輝立（Philip）直言十分失望，認為主教練巴貝利不應低估對手：「球隊人腳係比往年差，但教練巴貝利部署都好重要。今場其實唔係踢得太差，但佢同對傑志一樣，高估咗自己隊波。」此外，Philip又透露會邀請新助教加入教練團：「暫時唔夠膽講會唔會轉教練，但我哋會請多個前鄒北記助教嚟幫巴貝利手。3循環有好多機會，希望盡快有改變。」■圖、文：李浚湣