李文恩：物色外國教頭

李文恩

日前宣布曾昭達卸任主教練、並以朱兆基為暫代其職務的理文，惟昨日在港超聯仍以1比2不敵東方，會長李文恩賽後表示，有感「達Sir」要帶隊衞冕及出戰亞洲賽，承受太大壓力，決定讓對方暫時休息，並考取亞洲足協專業級教練牌照（Pro牌），又透露正物色外國教練接手。

盼改善戰績挽回球迷支持 據「李生」透露：「『達Sir』係個好勤力嘅教練，我好享受同佢一齊共事，只係今季除咗想衞冕聯賽冠軍，仲要應付『亞冠盃2』，可能對一個咁後生嘅教練嚟講，可能壓力太大啦，所以想畀佢休息吓，今季唔再接觸一隊工作，等佢進修完再作安排。」展望未來，「李生」坦承球隊開季演出未如理想，盼望往後有所改善，挽回球迷的支持：「始終Football without fans is nothing。」

他又透露正物色外國教練接手，盼新教練能夠帶領球隊發揮應有水準，並預告會在季中針對中後場增兵：「我哋手頭上嘅候選人都係外國人，希望佢可以帶住隊波進步，因為球員有合約在身，唔係話換就換，所以最緊要係短期內提升隊波嘅化學作用；我哋1月會針對中後場增兵，希望做好防守先。」