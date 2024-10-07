2:1激贏理文 東方衝上一哥位

「中銀人壽香港超級聯賽」周日重頭戲，由理文坐鎮將軍澳運動場迎戰東方。結果東方憑馬希偉先拔頭籌及馬高斯射入罰球，以2比1擊敗有保利臣射入12碼的理文。東方全取3分下，衝上榜首之位。圖、文：文嘉靖、鄧文滔

「黃黑軍團」今場派出李毅凱、黃俊皓扼守後防，保利臣在中場派牌，支援鄭兆均、安尼亞及羅沙攻堅，周子謙和胡晉銘先列後備，而艾華頓、黃威及保連奴不在大軍名單之中；至於東方由葉鴻輝把關，高素巴耶夫夥拍丹尼爾扼守中路，馬高斯坐鎮中場，巴科爾負責攻堅。

開賽初段，理文受制於東方的嚴密防守，踢得謹慎，雙方亦未敢大舉進攻。19分鐘，理文保利臣右路射入，但越位在先，被判入球無效。21分鐘，東方率先打開紀錄，巴科爾頂入中間，李毅凱解圍失誤，馬希偉左路順勢射成1比0，助東方帶着1球優勢入更衣室。

馬希偉開紀錄 馬高斯入罰球 下半場，落後的理文搶回更多攻勢，48分鐘，保利臣接應立花稜也的橫傳，門前轉身抽射，可惜未能命中目標。58分鐘，羅沙被亞歷斯祖侵犯，經球證檢查VAR後直指12碼點，由保利臣操刀射入，為理文扳平比數至1比1。但7分鐘後，馬高斯把握機會射入罰球，迅速為東方追成2比1。

79分鐘，保利臣接應金旻奎傳送，中路左腳抽射，但對方球員成功解圍。85分鐘，理文試圖創造埋門機會，黃俊皓右路傳予羅沙，可惜後者門前頂出底線，未能為理文追平比分。最後東方保住領先優勢至完場，以2比1擊敗主隊理文。