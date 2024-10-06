李琪吳委峻論盡ＮＢＡ新季

NBA新季於23日展開，本地籃壇兩位三分射手李琪和吳委峻，昨日以嘉賓身分出席「Now TV×NBA街場挑戰賽」活動，除與球迷互動切磋外，亦分享新季展望及心水球隊。

現效力滿貫的李琪表示：「西岸方面木狼和金塊有望脫穎而出，不過我看好塞爾特人能衞冕，除保留冠軍班底，亦有奪冠文化和DNA。」至於甲一新星吳委峻（Rex）則看好有偶像艾榮坐鎮的獨行俠：「艾榮風格華麗，運球射波都很全能，我會以他為目標，想成為他這樣的球員，加上奇利湯臣來投，獨行俠陣容更完整。」

Now TV直播逾300場激戰 對於日本球員河村勇輝今季亮相NBA，Rex表示起鼓舞作用：「河村近期國際賽表現搶眼，希望他在NBA獲上場時間，至於連矮過我的球員都能成功，令我對挑戰NBA更有信心。」

Now TV同日宣布，將直播NBA新賽季超過300場賽事，分別於Now Sports 641台以廣東話，及NBA TV（642台）以英語播放精選賽事，球迷亦可在NBA TV收看精華片段、賽事重溫及NBA action等節目。

圖、文：李章杰