冠忠南區派雙蛋聯賽開齋

昨日港超聯在香港仔運動場上演「南北之戰」，冠忠南區主場火併均業北區。南區靠基斯和艾華各建一功，以2比0力挫客隊，取得今季聯賽首捷。

基斯艾華各建一功 開賽僅7分鐘，南區率先發難，基哥利頭槌攻門被龐焯熙拍出，其後佐佐木周禁區內疑似被韋健豪撞跌，球證觀看ＶＡＲ後判出12碼，基斯42分鐘操刀射入，並到場邊高舉恩奴5號球衣，聲援這位對傑志一役受重創的隊友，南區半場領先1比0。

主隊換邊後以積遜入替李小恆加強攻力，但北區攻勢較盛，54分鐘何振廷起腳高出，66分鐘黃偉國禁區頂勁射僅柱邊出界，3分鐘後，羅港威起腳又被伍瑋謙救出。南區於72分鐘調入艾華，之後翟廷峯傳中，省中基拿美再中楣。戰至81分鐘，積遜頭槌二傳，艾華門前頂成2比0完場，南區取得聯賽首勝。

是役首度於今季上陣的艾華，為球隊取得「燕梳球」，他相當興奮：「北區畀到我哋好大壓力，好開心一復出就幫球隊攞3分。」至於北區主教練鮑家耀則認為韋健豪和佐佐木周的碰撞不應構成12碼：「佐佐木周跑跑吓突然伸隻腳出嚟，應該罰佢犯規先啱，同埋今場個球證到場邊睇ＶＡＲ，但平時又唔係個個咁做。」

圖、文：鄧文滔