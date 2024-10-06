3場18粒！傑志4:0炒港會

連續兩場大勝而回的傑志，是役僅6分鐘就先開記錄，利亞倫接應韋頓直線輕鬆破網。「藍鳥」領先後控制大局，21分鐘祖連奴禁區內推過門將後起腳，但被羅素在白界前解圍。5分鐘後韋頓逼甩羅素腳下球後傳中，迪美路夫撞射逃不過費查十指關。34分鐘港會差點扳平，何家智前場搶到皮球後，單刀卻被泰利擋出。傑志之後接連有祖連奴及利亞倫食詐胡，半場僅領先1球。