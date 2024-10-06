3場18粒！傑志4:0炒港會
昨日港超聯尾場，傑志續於旺角大球場出擊迎戰港會，「藍鳥」憑利亞倫、顏卓彬入波，加上韋頓補時「起孖」，淨勝對手4比0，聯賽3連勝兼狂轟18球，暫時升上榜首。
連續兩場大勝而回的傑志，是役僅6分鐘就先開記錄，利亞倫接應韋頓直線輕鬆破網。「藍鳥」領先後控制大局，21分鐘祖連奴禁區內推過門將後起腳，但被羅素在白界前解圍。5分鐘後韋頓逼甩羅素腳下球後傳中，迪美路夫撞射逃不過費查十指關。34分鐘港會差點扳平，何家智前場搶到皮球後，單刀卻被泰利擋出。傑志之後接連有祖連奴及利亞倫食詐胡，半場僅領先1球。
易邊後港會收到壞消息，門將費查拉傷大腿退下火線，由艾斯亨利入替。傑志把握機會，65分鐘一次短角球戰術，馬查度斬入禁區，顏卓彬插水式頂成2比0，加上補時階段韋頓頭槌梅開二度，最終湊成4比0大捷，聯賽3連勝。
顏卓彬破入球荒報答教練
是役相隔逾1年半後再有斬獲的顏卓彬，賽後感謝教練團的信任，又表示以往很少以頭槌建功，直言十分難忘：「唔好話職業，青年軍都好似未試過頭槌入波，上季深水埗陳Sir（陳浩然）同依家傑志教練團，一直鼓勵我上前進攻，呢球係報答佢哋嘅信任！」
圖、文：李浚湣
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