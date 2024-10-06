九龍城標準流浪旗鼓相當

九龍城箭頭 卡朗（左）

今日港超聯頭場，九龍城於主場深水埗運動場火併標準流浪。流浪兩連敗後搶分心切，面對上場重返勝軌的主隊，3分誰屬踢過至知。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

九龍城上周以2比0擊敗港會，近4場錄2勝1和1負，主教練陳銘剛認為球隊壓力稍為減輕，但強調面對流浪屬「五五波」：「流浪有伊巴謙同神田夢實等主力離隊，點都要時間磨合，但佢哋上場就算輸畀理文，都踢得幾好，特別要睇緊雷仙奴同劉智樂。」「剛Sir」補充成珉圭（前譯宋敏圭）有傷在身，上陣成疑，其餘球員皆可候命。

上月尾才加盟九龍城的袁世傑，盼望在隊中具經驗球員帶領下，繼續取得進步：「我哋無論外援定本地球員，實力都有番咁上下，我喺『學曦』（林學曦）身上學到唔少嘢。」談到今場目標，「世傑」盼望利用速度創造機會：「流浪傾向將防線推得比較前，希望利用到速度策動反擊，幫隊友製造入波機會。」

李呈嚴防卡朗：盡量智取 流浪上仗以1比2被理文「反Cup」，但主教練巴貝利認為球員已踢出部署，相信今場表現會更好：「上場對住理文都創造到唔少機會，表現確係幾好，今場會繼續積極進攻，希望提升把握力，盡快贏番場建立信心。」

對於九龍城陣中擁有卡朗等體格強壯的前鋒，流浪後衞李呈強調會嚴陣以待：「上季踢緊晉峰時對過卡朗，畀到我好多麻煩，今場會盡量智取，利用自己較靈活嘅優勢，彌補身形上差距，消耗對手體能，幫球隊攞3分！」

標準流浪守將 林堂真（左）