on.cc東網x港台電視32同步直播 理文迎東方硬碰硬！

理文中場 胡晉銘

今日「中銀人壽香港超級聯賽」壓軸大戲，理文坐鎮將軍澳運動場鬥東方。「黃黑軍團」剛剛易帥，自然希望重響勝鼓，擺脫低潮；東方上仗於「亞冠盃2」面對廣島三箭踢出高水準，士氣大振下，有力為主隊製造麻煩。（港台電視32及on.cc東網周日晚6時同步直播）

理文日前在「亞冠盃2」不敵淡濱尼流浪後，宣布曾昭達前往進修，卸任主教練一職，助教朱兆基暫代其職務。

顏樂楓：體力成勝負關鍵 談到今日大戰，隊長顏樂楓（光頭）認為雙方均賽程頻密，能否盡快恢復體力成關鍵，並形容東方實力不容忽視：「雖然今季第一次同東方交手，但佢哋人腳變動唔大，配合幾位出色嘅年輕球員，實力有增無減。再者東方近排演出穩定，鬥志好頑強，絕對唔易食，但我哋會畀心機，希望贏番場畀大家睇。」

東方上周中同樣出戰「亞冠盃2」，主場以2比3不敵日職勁旅廣島三箭，表現贏盡掌聲，惟主教練盧比度（Chino）承認全隊耗力極大，是役會盡量作出輪換：「上場真係搏到盡，班球員賽後入更衣室已經冇晒力，而且理文比我哋多1日休息，會盡量做啲輪換，但球隊嘅陣容深度唔太足夠，呢方面要小心處理。」陣容方面，林衍廷因傷退出港隊10月大軍名單，預計上陣機會不大。

葉鴻輝：最緊要做好自己 門將葉鴻輝直言全隊士氣依然高昂，有信心能盡快恢復體力，以較理想的狀態應付聯賽。談到「黃黑軍團」易帥，「阿輝」認為對手級數毋庸置疑，呼籲隊友切忌因此鬆懈：「雖然理文啱啱換咗教練，但唔使諗咁多，做好自己就得，而且理文有唔少個人能力好強嘅球員，我哋一定要做好準備，應付對手嘅攻勢。」

東方隊長 梁振邦