冠忠南區均業北區打吡惡鬥

南區頭4輪聯賽先後對上季「前4」理文、傑志、大埔及東方，捱過「魔鬼賽程」加上部分傷兵復出，主教練楊正光表示是役會嘗試更加進取：「積遜同艾華應該可以候命，進攻變化多咗，但對手幾位外援能力唔錯，所以大家壓前之餘，都要小心應付對手反擊。」陣容方面，上場對東方領紅的亞哥斯達停賽。連續兩季以借將身份效力南區的趙聡悟（Sohgo），形容球隊踢法未有太大轉變，適應不成問題，又期待與基哥利合作：「基哥利好大隻，可以搵佢做支點，製造攻勢，我哋只要做好啲配合，應該畀到壓力對手。」

均業北區上仗以3球不敵大埔，苦吞3連敗，主教練鮑家耀承認有一定壓力，希望球員盡快改善表現：「整體冇話特別唔滿意，除咗對東方嗰場，自己犯咗啲低級錯誤失波，希望嚟緊唔好再犯。」兩支區隊今季同樣未開齋，惟「鮑Sir」指南區實力不容忽視，會以1分做目標：「南區季初硬仗連場，表現其實唔曳，一定要小心應付，特別要睇實基哥利同佐佐木周。」值得一提，新加盟的班哲文和黃靖然今場可以候命。