港台電視32╳on.cc東網同步直播攻防大戰 傑志火力全開狂轟港會

傑志箭頭 韋頓

今日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，由連續3場坐鎮旺角大球場的傑志恭迎港會。「藍鳥」對上兩仗火力全開狂轟14球，一眾攻擊好手腳風大順，面對靠鬥志頑抗的港會，隨時又出現「大屠殺」。（港台電視32及on.cc東網周六晚6時同步直播）

傑志剛以6比1大炒九龍城，連續兩周取得大勝，士氣正盛，當中上場交出助攻的林樂勤，指已經適應球隊踢法及教練要求，希望是役進攻上有更多貢獻：「今場最重要係唔好失波，但大家都知我最鍾意進攻，希望可以參與更多，快啲攞到入波。」

慈英有信心控制大局 另一新兵慈英（Jay）今季兩次上陣皆擔任中堅，慣常踢右閘的他指問題不大，盼之後能爭取更多上陣機會。港會開季未嘗一勝，Jay有信心「藍鳥」可順利全取3分：「自己認識港會好多球員，佢哋今季陣容年輕咗，踢法好體力化，我哋對上兩場踢得好好，只要發揮正常水準，絕對可以控制大局。」Jay又提到其入籍情況：「上個月已經申請特區護照，未知等幾耐，希望入境處睇到呢篇訪問後，可以加快進度。」

港會上周以0比2不敵九龍城，開季3戰全敗敬陪末席，今日更要面對近況回勇的「藍鳥」，主教練谷卓斯苦笑球隊只能盡力而為：「傑志大把好波之人，好似明加索夫、馬查度同韋頓，一旦畀佢哋搵到空位，絕對要付出代價，不過我哋之前對理文踢落唔算太曳，希望今場踢得再好啲，盡力鍊過！」好消息是陳浩嘉、曾俊軒、韋俊軒及林澔希，早前代表港隊出戰「U20亞洲盃」外圍賽後歸隊，成為及時雨。

陳浩嘉磨練過後添狀態 小將陳浩嘉表示經過「U20亞洲盃」外圍賽的磨練後，可憑更佳狀態挑戰「藍鳥」：「我哋喺『U20亞盃外』對過約旦同卡塔爾，都係節奏較快嘅球隊，自己狀態亦有所提升，希望縮窄同對手嘅差距。」

港會Keeper 費查