標準流浪再添兩援將

宇野木悠佑

標準流浪昨日透過球隊Fb專頁，一次過公布羅致了兩名新外援，分別是現年19歲、擁有法國及美國國籍的中場球員尼葛，以及出身自柏雷素爾青年軍、司職前鋒的宇野木悠佑。

根據標準流浪提供的資料，尼葛出身於擁有百年歷史的布里奧尚體育會青訓系統，成年隊生涯曾效力聖馬洛，他在高中畢業後決心投身職業足球，並未有選擇升讀大學。來港是希望在足球路上有更多發展機會和空間：「我想有更多嘅機會同更好嘅發展，仲可以持續有進步。」

尼葛提到流浪陣中不少隊友跟其年紀相近，相對較易融入球隊，港超聯Ｕ22聯賽將屬其一展身手的平台，而今季目標是爭取在超聯上陣：「最重要係有表現，等多啲人認識同認同我。」

尼葛名門青訓出身宇野木足迹遍歐亞 至於宇野木悠佑由20歲開始外流，足迹遍及德國、芬蘭和克羅地亞，2023年回到日本，至今年再度外流，轉戰菲律賓聯賽，上陣13場錄得11個入球。上星期落實加盟標準流浪的他表示：「要喺日本成為頂尖水平球員並唔容易，同期嘅青年隊隊友都係得4、5人做得到，而我更因傷有一年時間無比過賽，好難可以去到更高層次，所以嘗試去歐洲尋找挑戰同發展機會，呢啲就係人生，我從來都冇介懷過。」