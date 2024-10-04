U22聯賽正式開鑼 大埔李志堅：當係盃賽咁打
由港超聯賽會及足總合作，首季港超聯U22聯賽周三晚上正式展開，首日在將軍澳足球訓練中心（FTC）上演了兩場賽事，包括傑志對大埔、冠忠南區對港會，各隊皆派出不少一隊成員參戰。
頭場大埔派出比迪高、謝臣、林樂賢等季初鮮有在港超亮相的球員，最終憑U22小將李樂謙梅開二度，以2比1反勝有畢頓、楊焯鈞等一眾球員坐鎮的傑志。「綠戰士」主教練李志堅賽後強調會認真對待：「我哋都會當係一個盃賽咁去打，始終一場比賽正選得11個，有啲球員喺港超可能踢得比較少，變相嚟到可以攞狀態，或者試下個功能性，畀我哋去認識佢，職業聯賽係需要有呢啲比賽。」
至於尾場，冠忠南區雖以1球不敵港會，惟不少一隊成員如李小恆、陳嘉昊、趙聡悟及剛由東方加盟的中堅黃浩然等都有出戰。值得一提，今季以助教兼球員身份留效的中場鞠盈智，亦有份落場，他賽後直言這項賽事比超青聯水平更高，也能讓年輕球員有更多比賽去成長，絕對是好事。圖、文：鄧文滔
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