U22聯賽正式開鑼 大埔李志堅：當係盃賽咁打

頭場大埔派出比迪高、謝臣、林樂賢等季初鮮有在港超亮相的球員，最終憑U22小將李樂謙梅開二度，以2比1反勝有畢頓、楊焯鈞等一眾球員坐鎮的傑志。「綠戰士」主教練李志堅賽後強調會認真對待：「我哋都會當係一個盃賽咁去打，始終一場比賽正選得11個，有啲球員喺港超可能踢得比較少，變相嚟到可以攞狀態，或者試下個功能性，畀我哋去認識佢，職業聯賽係需要有呢啲比賽。」