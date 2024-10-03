永倫復仇成功同南華爭冠

昨日高級組銀牌籃球上演兩場負方決賽，尾場男子組永倫火併滿貫，結果永倫大灑三分雨，全隊炮製17個三分波，「得分機器」泰那狂轟29分，倒戈的蓋帝斯亦貢獻19分，合力帶領球隊在半場領先56比36下，全場以101比85擊敗上屆冠軍滿貫，一報上仗落敗之仇。永倫取得負方出線資格，躋身下周二（8日）上演的總決賽，與在勝方3連捷的南華爭奪冠軍寶座。永倫對上一次捧盃已是2018年，且看今季能否重溫美夢。

女子組均安挫福建 頭場女子組，均安以57比41擊敗福建躋身總決賽，下周二假新伊館與荃灣爭奪后座。是役福建先由趙珈萮和卓婷跳投得手，領先4比0，均安隨後反擊，唐曉蕾命中兩分，張楚盈和鄺曉琳連入三分球，首節反超前12比9。福建命中率低迷，次節雖曾追近至15比21，惟均安勝在發揮穩定，半場拉開至28比18。

換邊後福建力圖反撲，曾追至31比34，但決勝節均安張楚盈命中三分冷箭，王宝詩亦在籃底入楔得手，拉開6分差，福建由任栩燕快攻追成35比39，此時均安唐曉蕾連搶9分，領先優勢擴大至13分，完場終以57比41擊敗對手，打入總決賽。■圖/文：余樂詩、李章杰