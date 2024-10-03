理文1:3不敵淡濱尼流浪

兩支在「亞冠盃2」首輪分組賽均告輸波的G組球隊，獅城代表淡濱尼流浪及香港代表理文，昨晚會師新加坡惹蘭勿剎體育場。結果理文在領先一球下，遭主隊連入3球，以1比3敗陣而回。

李毅凱4分鐘開紀錄 淡濱尼流浪是役正選收起弗爆射手久乘聖亞，並由多名副選擔正；作客的理文同樣將夏馬特和金旻奎先放後備席，養傷多時的中堅馬天尼斯復任正選，夥拍李毅凱鎮守中路。雙方初段即鬥攻，4分鐘艾華頓左路開出罰球，李毅凱伏兵遠柱快主隊中堅沙薩利一步起腳，皮球彈中沙薩利後入網，「黃黑軍團」閃電開紀錄。10分鐘，保利臣左路禁區頂射遠柱，僅僅未中目標。14分鐘，仲村京雅中路避過馬天尼斯攔截後，在李毅凱和周子謙殺到前起腳，同樣未命中目標。補時階段，立花稜也未能第一時間解圍，被蘇巴諾偷到皮球入禁區，李毅凱焗出腳下掃跌對方，球證直指12碼點，高比杜域操刀中鵠，雙方半場各一平手。

換邊後主隊換入久乘聖亞，該位射手52分鐘先試一腳，陳嘉豪飛身拍出底線。55分鐘，輪到主隊門將兼隊長布哈利飛身撲走羅沙的頭槌，5分鐘後羅沙再施冷箭，亦逃不過布哈利十指關。65分鐘拉姆利從馬天尼斯身後走前加一腳撞入，主隊反超前2比1。10分鐘後久乘聖亞禁區內起腳「撻Cue」，馬天尼斯情急下誤將皮球踢入網，結果理文以1比3不敵主隊，分組賽兩連敗。■文嘉靖新加坡直擊