東方擺擂台奮戰抗強敵！

馬高斯

旺角場夜會廣島三箭 今晚旺角大球場「亞冠盃2」E組激戰，東方主場惡鬥日職榜首廣島三箭。東方主教練盧比度（Chino）承認兩軍實力有明顯分野，但強調全隊定必奮戰到底，寄望有主場球迷打氣聲下，盡力縮窄差離，為球迷踢出驚喜。■（港台電視32周四晚8時直播）

剛於聯賽擊敗冠忠南區重返勝軌的東方，今晚隨即在「亞冠盃2」硬撼到訪的日職榜首勁旅廣島三箭，主教練盧比度承認兩隊實力有差距，勉勵球員奮力一戰：「對手係強好多，我哋唯一可以做嘅，就係盡力拉近差距，畀大家睇場好波，而且對到咁勁嘅對手，對Timmy（馬希偉）等年輕球員係好珍貴嘅經驗，推動佢哋繼續進步，希望有一日可以同亞洲頂級接軌。」軍情方面巴杜姆及費利蒲薩昨日僅在場邊作簡單練習，林衍廷則有跟大隊操練。

盧比度：盡力為對手製造麻煩 主場面對強敵，馬希偉坦言十分期待，盼望為球迷送上一場好波：「正因為今場波咁受關注，推動到大家要喺主場球迷面前做得更好，希望先保住唔失波，再搵機會偷雞。」昨日賽前記者會上，Chino和Timmy亦齊齊現身，Chino重申球隊會奮力作戰：「我唔想令外界覺得香港球隊完全唔夠班，無論對手有幾勁，都想盡力為佢哋製造麻煩」。至於剛落選「大港腳」決選名單的Timmy坦言失望，希望未來盡力表現再獲港隊教練團青睞。廣島三箭主教練史基比則指東方首場以5球不敵FC悉尼，但表現並不失禮：「東方上半場組織有紋有路，所有今場唔係咁易踢。」東方昨日宣布，中堅黃浩然落實轉會至冠忠南區。

分組賽首戰以3比0輕取卡雅的廣島三箭，近況極為理想，近5場錄得4勝1和，包括上周六日職榜首大戰以2比0力挫町田澤維亞，登上榜首，其中德國進攻中場托爾基阿斯蘭，自7月尾從墨爾本城來投後表現火熱，聯賽上陣8次取得7個「士哥」，東方務必小心提防這位殺手。