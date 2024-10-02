NBA名宿莫湯保腦癌離世

‧NBA傳奇中鋒莫湯保（圖）不敵癌魔而離世，享年58歲。莫湯保患有腦部腫瘤，兩年前在美國接受抗癌療程，可惜最終未能扭轉厄運，他彌留時其家人一直陪伴於身旁。莫湯保18年NBA生涯中，錄得12,359個籃板列史上排名第20位，兼造出3,289次封阻，僅次於奧拉祖雲。