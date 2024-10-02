10月2日(三)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月02日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
NBA名宿莫湯保腦癌離世
（黑白圖片）
‧NBA傳奇中鋒莫湯保（圖）不敵癌魔而離世，享年58歲。莫湯保患有腦部腫瘤，兩年前在美國接受抗癌療程，可惜最終未能扭轉厄運，他彌留時其家人一直陪伴於身旁。莫湯保18年NBA生涯中，錄得12,359個籃板列史上排名第20位，兼造出3,289次封阻，僅次於奧拉祖雲。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20241002-1002_00286_047/NBA名宿莫湯保腦癌離世
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc