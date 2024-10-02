「黃杜配」乒乓大滿貫賽出局

‧香港乒乓球混雙代表黃鎮廷、杜凱琹昨日出戰WTT中國大滿貫賽，16強對陣中國的向鵬及劉煒珊，結果「黃杜配」未能把握領先兩局的優勢，以局數2比3落敗，無緣躋身8強。不過，杜凱琹及朱成竹則分別於女單首圈順利擊敗對手，成功過關。