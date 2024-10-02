體育

黃澤林上海大師賽鬥商竣程

‧香港網球「一哥」黃澤林獲得外卡出戰ATP 1000上海大師賽，今日首圈將對中國19歲球手商竣程，晉級一方將大戰世界第3西班牙星將艾卡華斯。賽事雲集頂尖球手，包括「世一」仙拿、德國球星沙華列夫、西班牙「新野獸」艾卡華斯、金滿貫球王祖高域等世界前5好手，星味爆燈！
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