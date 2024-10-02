張瑋桓香港網賽未能晉級

‧香港網球125國際賽昨日假維多利亞公園網球主場上演女單首圈賽事，香港網壇「一姐」張瑋桓（圖）在主場球迷打氣下亮相，苦戰下以3比6及4比6不敵5號種子美國球手姬絲娜。張瑋桓將於今日夥拍王康怡，出戰女雙8強賽事。（李章杰攝）