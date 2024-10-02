年輕隊友啱傾亞冠盃2拍住上 高素巴耶夫：最愛東方大家庭！

港超聯球會東方近年利用具經驗外援，帶領小將進步，成效相當理想，高素巴耶夫（Tamir）正是表表者之一。這位吉爾吉斯斯坦國腳自加盟後，成為球隊堅強後盾，雖然接下來將要在第2場「亞冠盃2」E組分組賽，面對廣島三箭，但他仍無所畏懼，盼為球迷炮製驚喜。■圖/文：鄧文滔

Tamir足球生涯曾到馬來西亞、塞爾維亞及俄羅斯等多個地方外流，因此他在2022年收到東方主教練盧比度（Chino）邀請後，未有太多顧慮便到香港發展：「喺其他國家打滾咗咁耐，點會驚去一個新嘅地方踢波？唯一擔心就係屋企人適唔適應到香港啫，但當聽講香港嘅生活好正之後，就決定嚟呢度踢波。」

青訓出色努力有回報 由於球會此時開始年輕化，馬希偉等年輕球員開始上位，因此Tamir加盟後旋即成為主力，並坦言這個環境驅使他成為一名「更好的隊友」：「啱啱出道嗰陣，我好驚同年紀比較大嘅隊友相處，結果落到場就綁手綁腳，咁對自己同球隊都唔好。所以我依家會表現得親切啲，除咗教吓啲仔點踢，場外都同大家做到朋友，佢哋全部都好乖，淨係專注踢好波，呢兩年先進步得咁快。」

曾在多個國家打滾的Tamir，過去大多只在同一支隊伍留效一季，如今他已為東方出戰超過兩季，他稱東方與其曾效力的球隊有所不同，令他有「家」的感覺：「東方有好多自家青訓球員，但我哋唔係擺佢哋出嚟踢就算，而係用班有經驗嘅球員帶住大家去爭冠軍，上季攞到『足總盃』，可以打『亞冠盃2』就係最好嘅回報。而且球隊上至教練團，下至球迷感情好好，就算輸波，都唔會令大家嘅羈絆有所動搖，令我好鍾意呢隊波！」

願為球迷奮戰到底 此外，Tamir近年不時以隊長身份，帶領吉爾吉斯斯坦出戰國際賽，他形容此為足球生涯一大榮耀，更盼望利用這些經驗，協助東方在接下來面對日職勁旅廣島三箭的「亞冠盃2」E組分組賽，大打爭氣波：「同組另外嗰3隊有幾勁，已經唔使多講，但隊波後生唔代表一定會輸，我哋會為球迷奮戰到底，盡力做到最好，希望到時畀大家睇場好波！」